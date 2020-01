Andrea Sartoretti: 10 cose che non sai sull’attore

Diviso tra cinema, televisione e teatro, l’attore Andrea Sartoretti si è negli anni distinto per alcune scelte coraggiose, che lo hanno portato a prendere parte a film rivelatisi poi successi di critica e pubblico. Noto per aver ricoperto il ruolo di uno sceneggiatore nella serie Boris, Sartoretti ha avuto modo di partecipare anche ad importanti film internazionali e opere d’autore.

Ecco 10 cose che non sai su Andrea Sartoretti.

Andrea Sartoretti: i suoi film

1. Ha recitato in celebri film italiani. Sartoretti debutta al cinema nel 1998 con il film Piccole anime, per poi recitare in Eccomi qua (2003), Piovono mucche (2003), Passo a due (2005), Mission: Impossible III (2006), Feisbum! Il film (2009), Boris – Il film (2011), ACAB – All Cops Are Bastards (2013), Wax (2013), Ogni maledetto Natale (2014) e Monte (2016), che gli permette di ottenere numerosi riconoscimenti. Successivamente recita in La notte è piccola per noi (2016), Nevermind (2018), Il destino degli uomini (2018), A Tor Bella Monaca non piove mai (2019) e Figli (2020).

2. Ha preso parte a celebri produzioni televisive. Nel corso della sua carriera l’attore ha preso parte a produzioni televisive come Don Matteo 5 (2006), Boris (2007-2010), con cui diventa celebre, Romanzo criminale (2008-2010), dove ricopre il ruolo di Bufalo, Distretto di Polizia 8 (2008), Squadra antimafia – Palermo oggi (2012-2013), Il bosco (2015) e Come quando fuori piove (2018).

Andrea Sartoretti: la sua fidanzata

3. È molto riservato. L’attore non è solito condividere dettagli sulla sua vita privata, a tal punto da non possedere alcun account social. Sartoretti è stato tuttavia fotografato in compagnia di quella che si presume sia la fidanzata, ma l’attore non ha mai confermato né smentito le voci a riguardo, limitandosi a dichiarare che l’amore è una cosa seria, che richiede impegno e dedizione.

Andrea Sartoretti in Figli

4. Reciterà nell’atteso film. L’attore sarà tra i protagonisti del film Figli, atteso per il 23 gennaio 2020 e dove reciterà accanto agli attori Valerio Mastandrea, Paola Cortellesi e Stefano Fresi. Tratto da un monologo scritto da Mattia Torre, il film affronta con un tocco originale il mondo della genitorialità, tra le sue gioie e le sue frustrazioni.

Andrea Sartoretti e Marco Bocci

5. È il protagonista del nuovo film del regista. Nel 2019 l’attore è protagonista di A Tor Bella Monaca non piove mai, regia di Marco Bocci, dove l’attore interpreta Romolo, ex delinquente in cerca di una nuova vita. L’attore si è dichiarato felice di poter prendere parte ad un progetto che parla di periferia senza i soliti cliché, e dare vita ad un personaggio il cui unico desiderio è la normalità.

Andrea Sartoretti in Boris

6. Ha dato vita ad un celebre personaggio. Nella serie Boris l’attore interpreta uno degli sceneggiatori della fantomatica fiction “Gli occhi del cuore”. Il personaggio è diventato uno dei più celebri della serie, e Sartoretti ha saputo dar vita ad alcuni dei momenti comici più riusciti, conquistando pubblico e celebrità.

Andrea Sartoretti ha recitato in Monte

7. Con il suo ruolo ha vinto diversi premi. Nel 2016 Sartoretti è protagonista del film Monte, del regista Amir Naderi. Qui l’attore interpreta Agostino, un uomo che pur di proteggere la sua famiglia sfiderà la natura avversa, impegnandosi in un’impresa titanica. Per tale ruolo, l’attore è stato premiato con il Premio Speciale ai Nastri d’argento 2017.

8. Ha affrontato con dedizione le difficoltà del set. Girato sulle montagne dell’Alto Adige, il film ha sottoposto la troupe a condizioni estreme, tra freddo, isolamento e necessità di un’ottima condizione fisica. L’attore ha dichiarato di non essersi lasciato abbattere da tali ostacoli, motivato dalla storia del film e dall’importanza delle sue tematiche.

Andrea Sartoretti è Bufalo

9. Lo considera il ruolo della sua vita. Nella serie Romanzo criminale Sartoretti ricopre il ruolo di Bufalo, a cui si è dichiarato particolarmente affezionato. Questo personaggio ha infatti permesso all’attore di raggiungere la notorietà, e la sua natura di criminale ma anche di persona profondamente romantica sono gli aspetti più apprezzati dall’interprete.

Andrea Sartoretti età e altezza

10. Andrea Sartoretti è nato a New York, Stati Uniti, il 9 ottobre 1971. L’altezza complessiva dell’attore è di 175 centimetri.

