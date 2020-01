Andrew Scott: 10 cose che non sai sull’attore

Andrew Scott: 10 cose che non sai sull’attore

Andrew Scott è uno di quegli attori che è facile aver visto recitare in più occasioni per progetti particolarmente diversi l’uno dall’altro. Attivo tanto al cinema quanto in televisione, l’attore ha preso parte ad alcuni dei titoli più noti degli ultimi anni, arrivando ad interpretare personaggi di rilievo che ne hanno decretato il successo. La sua carriera ha così conosciuto un notevole incremento, con numerose lodi anche da parte del pubblico e della critica.

Andrew Scott: i suoi film

1. Ha recitato in celebri lungometraggi. L’attore ha esordito nel 1998 con un piccolo ruolo nel film Salvate il soldato Ryan, per poi recitare in film come Locke (2013), Jimmy’s Hall (2014), Pride (2014), Spectre (2015), Victor – La storia segreta del dott. Frankenstein (2015), Alice attraverso lo specchio (2016), La verità negata (2016) e 1917 (2019).

2. È noto per i suoi ruoli televisivi. L’attore si è fatto conoscere per aver preso parte a celebri serie TV come John Adams (2008), Sherlock (2010-2017), dove ha ricoperto il ruolo del Professor Moriarty, Black Mirror (2019), Fleabag (2019), Modern Love (2019) e His Dark Materials – Queste oscure materie (2019-in corso).

Andrew Scott è Moriarty

3. È il personaggio che gli ha cambiato la carriera. L’attore è diventato celebre per aver interpretato il ruolo del dottor James Moriarty nella serie Sherlock, con protagonista Benedict Cumberbatch. Moriarty il villain principale, pronto a tutto pur di distruggere il suo rivale. L’attore ha affermato di essere particolarmente grato al personaggio, poiché grazie a questo la sua carriera ha conosciuto un periodo particolarmente ricco.

4. Il personaggio non era inizialmente previsto. Quando gli ideatori della serie, Steven Moffat e Mark Gatiss, iniziarono a dar vita al progetto, non avevano contemplato la presenza di Moriarty, poiché non erano sicuri di trovare l’interprete giusto. Quando fecero la conoscenza di Scott, tuttavia, si convinsero che l’attore aveva la giusta personalità per dar vita ad un inedito ritratto del personaggio, decidendo così di aggiungerlo alla serie.

Andrew Scott ha preso parte a Black Mirror

5. È stato il protagonista di un episodio. L’attore è apparso come protagonista nell’episodio Smithereens, della quinta stagione della serie Black Mirror. Qui interpreta Chris, un vedovo che lavora come autista, e che a causa del lutto e del dolore provato deciderà di dar vita ad un gesto estremo. Ambientato prevalentemente all’interno di un auto, l’attore ha tuttavia dichiarato di non aver realmente guidato, ma che i movimenti del veicolo sulla strada erano simulati.

Andrew Scott in Modern Love

6. Ha recitato nella serie Amazon Prime. Scott recita nell’episodio Hers Was a World of One della serie antologica Modern Love, disponibile sulla piattaforma Amazon Prime. Qui l’attore interpreta un omosessuale che, insieme al suo compagno, cercano di adottare un bambino. Le loro sorti cambieranno nel momento in cui incontreranno una donna in cerca di genitori adottivi per il suo bambino non ancora nato.

Andrew Scott ha un cameo in Queste oscure materie

7. Ha un importante cameo. L’attore appare solo brevemente nella serie Queste oscure materie, ricoprendo il ruolo di John Parry, colonnello della marina e padre di Will. Il personaggio, per ora solo accennato, avrà modo di comparire in modo più approfondito nelle successive stagioni della serie, con il progredire della storia.

Andrew Scott ha recitato in Fleabag

8. È stato ringraziato dalla protagonista della serie. L’attrice Phoebe Waller-Bridge, protagonista della serie Fleabag, ha rivelato che il merito del finale della seconda stagione è dell’attore Andrew Scott. Questi propose infatti una conclusione ben lontana da quella pensata dall’attrice, la quale alla fine si convinse ed ebbe modo di verificare che l’idea avuta dal collega aggiungeva forte emotività al tutto.

9. Ha interpretato uno dei personaggi più apprezzati. Nella serie l’attore ha interpretato il ruolo di un prete molto particolare, che è diventato in breve tempo uno dei personaggi più apprezzati. Questo ruolo ha infatti permesso a Scott di dar vita a nuove e inedite sfumature del suo talento, e di affermarsi inoltre come sex symbol.

Andrew Scott età e altezza

10. Andrew Scott è nato a Dublino, in Irlanda, il 21 ottobre 1976. L’altezza complessiva dell’attore è di 173 centimetri.

