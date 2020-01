Ankara: via libera all’invio di militari turchi in Libia. L’ira di Usa e Lega Araba

Il Parlamento di Ankara ha approvato la mozione che autorizza l’invio di militari turchi in Libia, come richiesto dal governo del premier libico Fayez al Serraj, riconosciuto dalle Nazioni Unite. Il presidente Usa, Donald Trump, ha “avvertito” il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, che gli Stati Uniti sono contro ogni “interferenza esterna” in Libia. Anche l’Egitto, che appoggia Haftar, “condanna, nei termini più forti il passo del Parlamento turco”, così come la Lega Araba, mentre l’Ue “ribadisce a tutte le parti interessate il suo appello a cessare tutte le azioni militari e riprendere il dialogo politico”.

Preoccupazione dal Pd: “L’Ue intervenga e Di Maio riferisca alle Camere. Siamo molto preoccupati per il via libera da parte del parlamento turco all’invio di truppe in Libia”. Lo hanno dichiarato i deputati Pd Lia Quartapelle, capogruppo in commissione Esteri a Montecitorio, ed Enrico Borghi, membro del Copasir e della commissione Difesa della Camera. “E’ necessario che l’Ue intervenga per trovare una soluzione politica al conflitto. Chiediamo, insieme a Graziano Delrio, che il ministro Di Maio venga a riferire in Aula dopo la missione Ue da lui organizzata per il 7, al momento l’unica proposta concreta per far riprendere una necessaria iniziativa comune europea.”

L’esercito di Haftar è pronto a combattere: un alto ufficiale delle forze del generale Khalifa Haftar ha affermato che l’Esercito nazionale libico (Lna) “non permetterà la presenza di qualsiasi forza turca ostile sul territorio libico e ha aggiunto che” la formazione “è pronta a combattere”. Lo scrive il sito di Al Arabiya sintetizzando dichiarazioni di Khaled al-Mahjoub, capo della direzione Guida morale del Comando generale dell’Lna. L’ufficiale “ha sottolineato l’attuazione di misure militari di precauzione per essere pronti ad un eventuale scontro” con “le forze turche”, scrive ancora il sito.

Intanto forze di Haftar, avrebbero abbattuto un drone turco ad Ain Zara, una zona sud-orientale di Tripoli a 12 km in linea d’aria dal centro della capitale libica.