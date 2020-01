Anne Hathaway nel trailer del film Il Suo Ultimo Desiderio

Netflix ha diffuso online il trailer ufficiale di Il Suo Ultimo Desiderio (The Last Thing He Wanted) con protagonista il premio Oscar Anne Hathaway. Si tratta dell’adattamento per il grande schermo di uno dei romanzi più belli di Joan Didion (The White Album, L’anno del pensiero magico), diretto da Dee Reese, acclamata regista di Mudbound, candidato a quattro premi Oscar nel 2018 (tra cui Miglior Attrice non protagonista e Miglior Sceneggiatura Non Originale).

Il film verrà presentato in anteprima mondiale oggi al Sundance Film Festival e sarà poi disponibile su Netflix a partire dal prossimo 21 febbraio. Nel cast anche Willem Dafoe e Ben Affleck.

Nel film la Hathaway interpreta Elena McMahon, giornalista del Washington Post che nel 1984 seguì le primarie americane e lo scandalo del coinvolgimento politico nel commercio di armi. Il romanzo omonimo è stato pubblicato nel 1996.

Per la Rees si tratta del secondo lungometraggio in carriera, dopo aver prodotto una serie di cortometraggi e aver esordito con Mudbound nel 2017 (sempre distribuito da Netflix). Rivedremo invece la Hathaway prossimamente in Cattive Acque al fianco di Mark Ruffalo e nel nuovo adattamento di The Witches ad opera di Robert Zemeckis.

Di seguito la sinossi ufficiale de Il Suo Ultimo Desiderio:

Spinta dal senso di colpa, una giornalista veterana di Washington, D.C. (il premio Oscar Anne Hathaway) accetta di svolgere un compito per suo padre (il candidato agli Oscar Willem Dafoe), trasformandosi da autrice a ignara protagonista della storia che sta cercando di pubblicare.

