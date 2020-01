Annie Awards 2020: vince Klaus – Segreti del Natale

Annie Awards 2020: vince Klaus – Segreti del Natale

È Klaus – Segreti del Natale, l’acclamato film prodotto da Netflix, a portare a casa l’edizione numero 47 degli Annie Awards 2020. Il colosso dello streaming ha portato a casa 19 premi, battendo la Disney e conquistando il premio più ambito per il miglior lungometraggio di animazione.

Il film, diretto da Sergio Pablos, ha anche vinto i premi per la character animation, il character design, lo storyboard, le scenografie, la regia e il montaggio.

Dov’è il mio corpo?, che con Klaus concorre nella categoria del miglior film d’animazione agli Oscar 2020, ha vinto l’Annie per il miglior film d’animazione indipendente, per la sceneggiatura e per le musiche.

Gli altri nominati all’Oscar, Toy Story 4, Missing LInk (che ha già vinto il Golden Globe) e Dragon Trainer: il mondo nascosto, non hanno portato a casa nessun premio. La Disney, invece, torna a casa con soltanto sei premi.

Tutti i vincitori degli Annie Awards 2020

Miglior film

Klaus

Netflix Presents A Production of The Spa Studios and Atresmedia Cine

Miglior film indipendente

I Lost My Body

Xilam for Netflix

Miglior produzione speciale

How to Train Your Dragon Homecoming

Dreamworks Animation

Miglior corto

Uncle Thomas: Accounting for the Days

Regina Pessoa (Ciclope Filmes, National Film Board of Canada, Les Armateurs)

Miglior VR

Bonfire

Baobab Studios

Miglior spot pubblicitario

The Mystical Journey of Jimmy Page’s ’59 Telecaster

Nexus Studios

Miglior TV/Media – prescolare

Ask the Storybots

Jibjab Bros. Studios for Netflix

Miglior TV/Media – bambini

Disney Mickey Mouse

Disney TV Animation/Disney Channel

Miglior TV/Media – pubblico generalista

Bojack Horseman

Tornante Productions, LLC for Netflix

Miglior film studentesco

The Fox & The Pigeon

Sheridan College

Migliori FX per TV/Media

Love, Death & Robots

Blur for Netflix

Nominees: Viktor Németh, Szabolcs Illés, Ádám Sipos , Vladimir Zhovna

Migliori FX per un lungometraggio

Frozen 2

Walt Disney Animation Studios

Nominees: Benjamin Fiske, Alex Moaveni, Jesse Erickson, Dimitre Berberov, Kee Nam Suong

Miglior Character Animation – TV/Media

His Dark Materials

BBC Studios

Nominees: Aulo Licinio

Miglior Character Animation – film d’animazione

Klaus

Netflix Presents A Production of The Spa Studios and Atresmedia Cine

Nominees: Sergio Martins

Miglior Character Animation – Live Action

Avengers: Endgame

Weta Digital

Nominees: Sidney Kombo-Kintombo

Miglior Character Animation – Video Game

Unruly Heroes

Magic Design Studios

Nominees: Sebastien Parodi, Nicolas Leger

Miglior Character Design – TV/Media

Carmen Sandiego

Houghton Mifflin Harcourt Publishing and DHX Media for Netflix

Nominees: Keiko Murayama

Miglior Character Design – lungometraggio

Klaus

Netflix Presents A Production of The Spa Studios and Atresmedia Cine

Nominees: Torsten Schrank

Miglior regia – TV/Media

Disney Mickey Mouse

Disney TV Animation/Disney Channel

Nominees: Alonso Ramirez Ramos

Miglior regia – film

Klaus

Netflix Presents A Production of The Spa Studios and Atresmedia Cine

Nominees: Sergio Pablos

Migliori musiche – TV/Media

Love, Death & Robots

Blur for Netflix

Nominees: Rob Cairns

Migliori musiche – film

I Lost My Body

Xilam for Netflix

Nominees: Dan Levy

Migliori scenografie – TV/Media

Love, Death & Robots

Blur for Netflix

Nominees: Alberto Mielgo

Migliori scenografie – film

Klaus

Netflix Presents A Production of The Spa Studios and Atresmedia Cine

Nominees: Szymon Biernaki, Marcin Jakubowski

Miglior Storyboarding – TV/Media

Carmen Sandiego

Houghton Mifflin Harcourt Publishing and DHX Media for Netflix

Nominees: Kenny Park

Miglior Storyboarding – film

Klaus

Netflix Presents A Production of The Spa Studios and Atresmedia Cine

Nominees: Sergio Pablos

Miglior doppiaggio – TV/Media

Bob’s Burgers

20th Century Fox/Bento Box Entertainment

Nominees: H. Jon Benjamin

Miglior doppiaggio – film

Frozen 2

Walt Disney Animation Studios

Nominees: Josh Gad

Miglior sceneggiatura – TV/Media

Tuca & Bertie

Tornante Productions, LLC for Netflix

Nominees: Shauna McGarry

Miglior sceneggiatura – film

I Lost My Body

Xilam for Netflix

Nominees: Jérémy Clapin, Guillaume Laurant

Miglior montaggio – TV/Media

Love, Death & Robots

Blur for Netflix

Nominees: Bo Juhl, Stacy Auckland, Valerian Zamel

Miglior montaggio – film

Klaus

Netflix Presents A Production of The Spa Studios and Atresmedia Cine

Nominees: Pablo García Revert

