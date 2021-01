Anno giudiziario ai tempi del Covid: domani l’inaugurazione

Domani mattina, sabato 30 gennaio, contemporaneamente, in tutte le sedi delle Corti d’Appello, si terrà l’inaugurazione dell’anno giudiziario alla presenza dei rappresentanti del Csm. Ogni Consigliere interverrà alla cerimonia in un diverso distretto. Il vice presidente del Csm David Ermini interverrà alla cerimonia che si terrà presso la Corte d’Appello di Roma. Tutti gli altri consiglieri laici e togati interverranno nei diversi distretti, come indicato dalla delibera approvata dal Plenum lo scorso 20 gennaio: a Catanzaro ci sarà il laico Stefano Cavanna.