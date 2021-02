Juliano Mello, annunciato tra gli ospiti dell’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso, ha scelto di non presentarsi in puntata. A spiegare la sua assenza la conduttrice Barbara D’Urso: “Nel tardo pomeriggio ci ha fatto sapere che non se la sente di apparire in televisione, quindi facciamo un passo indietro”.