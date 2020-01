Ansia e tristezza da rientro. Ecco come affrontare il “post vacation blues”

Cattivo umore e ansia da rientro. Questi i “sintomi” di quello che la psicologa Pauline Walline ha definito “post vacation blues”, ovvero la malinconia da rientro dopo le vacanze. Specialmente se natalizie. Sembra che dopo il tempo passato a casa con i cari per festeggiare il Natale e il Capodanno il rientro alla routine quotidiana possa essere più difficile. Tanto da renderci tristi. Per questo motivo, per fronteggiare i sintomi della tristezza post natalizia esistono rimedi dolci e naturali. Stando alla cura degli psicologi, il primo punto è quello di fissare dei nuovi obiettivi professionali e personali. Se avete cioè intenzione di cambiare lavoro, o organizzare un viaggio fatelo adesso, a ridosso della fine delle vacanze. Se invece cercate sui giornali nuovi stimoli, ritagliatevi del tempo per le vostre attività. Passate del tempo dal parrucchiere, acquistate un libro, andate a un concerto, o iscrivetevi a un corso di yoga. Fermatevi a riflettere sui vostri sentimenti e cercate di prendere coscienza sul vostro stato fisico e ripartite da lì. Proprio da qui partirete per ritrovare il vostro equilibrio. Ma se l’ansia da rientro vi blocca, provate a fare tutto con calma. Lasciate a casa l’auto e andate a lavoro usando i mezzi, passeggiate per le vie della vostra città e concentratevi su un approccio più soft. Una volta in ufficio fate tutto con lentezza, anche la pausa caffè e lo spuntino. Riordinate la vostra scrivania e utilizzate un oggetto o una fotografia che vi ricorda la vacanza appena passata. E una volta che avete terminato il lavoro, a casa cercate di staccare la mente. Sono banditi telefoni e computer, passate il tempo a coccolarvi. Una tisana o un buon libro sono ottimi compagni.

Cattivo umore e ansia da rientro. Questi i “sintomi” di quello che la psicologa Pauline Walline ha definito “post vacation blues”, ovvero la malinconia da rientro dopo le vacanze. Specialmente se natalizie. Sembra che dopo il tempo passato a casa con i cari per festeggiare il Natale e il Capodanno il rientro alla routine quotidiana possa essere più difficile. Tanto da renderci tristi. Per questo motivo, per fronteggiare i sintomi della tristezza post natalizia esistono rimedi dolci e naturali. Stando alla cura degli psicologi, il primo punto è quello di fissare dei nuovi obiettivi professionali e personali. Se avete cioè intenzione di cambiare lavoro, o organizzare un viaggio fatelo adesso, a ridosso della fine delle vacanze. Se invece cercate sui giornali nuovi stimoli, ritagliatevi del tempo per le vostre attività. Passate del tempo dal parrucchiere, acquistate un libro, andate a un concerto, o iscrivetevi a un corso di yoga. Fermatevi a riflettere sui vostri sentimenti e cercate di prendere coscienza sul vostro stato fisico e ripartite da lì. Proprio da qui partirete per ritrovare il vostro equilibrio. Ma se l’ansia da rientro vi blocca, provate a fare tutto con calma. Lasciate a casa l’auto e andate a lavoro usando i mezzi, passeggiate per le vie della vostra città e concentratevi su un approccio più soft. Una volta in ufficio fate tutto con lentezza, anche la pausa caffè e lo spuntino. Riordinate la vostra scrivania e utilizzate un oggetto o una fotografia che vi ricorda la vacanza appena passata. E una volta che avete terminato il lavoro, a casa cercate di staccare la mente. Sono banditi telefoni e computer, passate il tempo a coccolarvi. Una tisana o un buon libro sono ottimi compagni.