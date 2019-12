Aquaman: James Wan celebra l’anniversario del film con scatti inediti dal set

Lo scorso weekend, il regista James Wan ha celebrato un anno dall’uscita di Aquaman, il cinecomic che grazie ai suoi incredibili incassi al box office è diventato uno dei più grande successi nella storia della DC Films.

Wan ha celebrato l’anniversario della sua prima incursione nel mondo dei cinecomic – incursione che ha fruttato 335 milioni di dollari soltanto negli Stati Uniti e ben 1,14 miliardi di dollari in tutto il mondo – con una serie di scatti inediti dal backstage del film, opera dello stesso regista.

Su Instagram, Wan ha scritto: “Buon anniversario Aquaman. Non riesco a credere che il tempo voli così in fretta. Ecco alcuni dei miei scatti personali realizzati sul set del film. Chi è già pronto per il prossimo capitolo?”

Le immagini hanno come protagonisti Jason Momoa (Arthur Curry/Aquaman), Patrick Wilson (Orm/Ocean Master), Yahya Abdul-Mateen II (David Kane/Black Manta), Kekoa Kekumano (Arthur Curry a 16 anni), Ludi Lin (Captain Murk), Michael Beach (Jesse Kane) e Willem Dafoe (Nuidis Vulko).

Potete vedere tutti gli scatti inediti di seguito:

Vi ricordiamo che Aquaman 2 uscirà al cinema il 16 dicembre 2022. Lo studio ha annunciato ufficialmente il sequel del film con Jason Momoa all’inizio di questo mese, confermando che David Leslie Johnson-McGoldrick scriverà la sceneggiatura.

Attualmente l’incasso del film lo ha fatto classificare al 20° posto della classifica mondiale di tutti i tempi. Johns-McGoldrick ha collaborato con Will Beall alla sceneggiatura. Johnson-McGoldrick ha iniziato a lavorare sulla sceneggiatura tre anni fa dopo aver letto i fumetti di Aquaman mentre era sul set di The Conjuring 2 di Wan.

Fonte: ComicBookMovie

