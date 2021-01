Arco borbonico crollato sul Lungomare, il ministero: “Sarà ricostruito presto e rinforzato”

L’Arco borbonico del Lungomare di Napoli crollato il 2 gennaio scorso dopo le violenti mareggiate, “sarà ricostruito e restaurato nel più breve tempo possibile”. Il progetto sarà affidato alla Soprintendenza ai Beni Culturali. Saranno montate delle strutture di sostegno per impedire che la volta possa crollare di nuovo. Lo assicura il Sottosegretario del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Anna Laura Orrico, che ieri ha risposto ad una interpellanza parlamentare della deputata Rina Valeria De Lorenzo di Liberi e Uguali (Leu).