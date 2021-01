Un bambino di otto anni è morto ad Arienzo, nel Casertano, in seguito a un malore nella notte. Forse una crisi respiratoria che gli è stata fatale: inutile la corsa in ospedale, dove è giunto in condizioni disperate. Disposti il sequestro della salma e gli esami autoptici per accertare le dinamiche che hanno portato al decesso del piccolo.