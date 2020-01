Aritmia cardiaca curata con fascio di protoni, l’intervento al Cnao di Pavia

Grazie ai protoni è possibile curare l’aritmia ventricolare: lo dimostrano i risultati di un intervento che è stato eseguito per la prima volta al mondo e con successo al Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (Cnao) di Pavia. L’operazione, messa a punto in collaborazione con la Fondazione Irccs Policlinico San Matteo, è stata condotta su un paziente affetto dall’alterazione del normale ritmo di contrazione del cuore. Per trattarlo, i medici hanno utilizzato un fascio di protoni che ha colpito, in modo mirato e con un ridottissimo impatto sui delicati tessuti circostanti, la parte del cuore responsabile dei battiti cardiaci irregolari.

Il Centro nazionale di adroterapia oncologica è una delle sei strutture al mondo dotate di acceleratori capaci di generare fasci di protoni e ioni carbonio, utilizzati in genere per la cura dei tumori radioresistenti e non operabili.

Il paziente, di 73 anni, affetto da una grave forma di cardiomiopatia dilatativa era stato trasferito a Pavia da un ospedale milanese dove era ricoverato per aritmie ventricolari e ripetuti arresti cardiaci. Dopo l’intervento è stato tenuto sotto stretto monitoraggio al San Matteo: pochi giorni fa è stato dimesso dalla Cardiologia in buone condizioni generali, in buon compenso cardiocircolatorio ed è stato possibile trasferirlo presso un reparto per la riabilitazione.