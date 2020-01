Arma Letale 5, in arrivo il sequel con il cast originale

Questa è la prima volta in cui si parla del film in maniera così chiara e intanto la speranza di molti fan dei film è che Shane Black possa tornare alla sceneggiatura ed avere un’ultima possibilità di rendere omaggio ai personaggi che hanno dato inizio alla sua carriera.

Sembra però che da The Hollywood Reporter arrivino delle conferme. Il produttore Dan Lin ha lasciato trapelare la notizia durante la registrazione di uno degli incontri che la rivista organizza trai protagonisti della stagione cinematografica. “Stiamo cercando di realizzare l’ultimo film di Arma Letale. E Dick Donner sta tornando. Il cast originale sta tornando. Ed è semplicemente fantastico. La storia è molto personale e Mel e Danny sono pronti a partire, quindi si tratta della sceneggiatura”.

È passato molto tempo da quando si è sentito parlare di Arma Letale e di un possibile nuovo film della serie. Il cast originale certo non ringiovanisce, ma tutti i partecipanti ai film originali sono in ottima forma, tanto che pare proprio che il capitolo 5 si farà.

Arma Letale 5, in arrivo il sequel con il cast originale

È passato molto tempo da quando si è sentito parlare di Arma Letale e di un possibile nuovo film della serie. Il cast originale certo non ringiovanisce, ma tutti i partecipanti ai film originali sono in ottima forma, tanto che pare proprio che il capitolo 5 si farà. Sembra però che da The Hollywood Reporter […]

Cinefilos.it – Da chi il cinema lo ama.