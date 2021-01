Armie Hammer risponde alle accuse di cannibalismo: “Viziosi e falsi attacchi contro di me”

Dopo lo scandalo che in questi giorni lo ha visto protagonista, in quanto accusato di cannibalismo, Armie Hammer ha deciso di affrontare la questione rilasciando una dichiarazione che bolla come “falsi e viziosi” gli attacchi sul suo conto. L’attore, dopo la comparsa di alcune chat compromettenti, che non sarebbero vere, è stato letteralmente ricoperto di insulti di ogni genere, tanto da chiedere tempo alla produzione del suo prossimo film prima di iniziare le riprese in attesa che la bufera passi.