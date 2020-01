ASC Awards 2020: i nominati dall’associazione dei Direttori della Fotografia

ASC Awards 2020: i nominati dall’associazione dei Direttori della Fotografia

L’American Society of Cinematographers ha annunciato le nomination per la 34° edizione degli ASC Awards 2020.

Roger Deakins ha ricevuto la sua 16° nomination dall’ASC per il suo lavoro su 1917. Deakins ha già vinto quattro ASC Awards per il suo lavoro in Le Ali della Libertà, L’uomo che non c’era, Skyfall e Blade Runner 2049. Robert Richardson, invece, ha ricevuto la sua undicesima nomination per C’era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino. Phedon Papamichael (Le Mans ’66) e Rodrigo Prieto (The Irishman) hanno entrambi ottenuto la terza nomination dalla società.

Lawrence Sher, direttore della fotografia di Joker, è stato candidato per la prima volta.

Jarin Blaschke (The Lighthouse), Natasha Braier (Honey Boy) e Jasper Wolf (Monos) saranno premiati con il premio Spotlight. Questo premio è stato introdotto dalla società nel 2014 per i film che potrebbero non ricevere un’uscita cinematografica.

Elenco completo dei nominati ai ASC Awards 2020

Uscita cinematografica

Roger Deakins, ASC, BSC per “1917”

Phedon Papamichael, ASC, GSC per “Le Mans ’66”

Rodrigo Prieto, ASC, AMC per “The Irishman”

Robert Richardson, ASC per “C’era una volta a Hollywood”

Lawrence Sher, ASC per “Joker”

Premio Spotlight

Jarin Blaschke per “Il faro”

Natasha Braier, ASC, ADF per “Honey Boy”

Jasper Wolf, NSC per “Monos”

Documentario

Fejmi Daut e Samir Ljuma – Honeyland

Nicholas de Pencier – Anthropocene: The Human Epoch

Evangelia Kranioti – Obscuro Barroco

Episodio di una serie per la televisione non commerciale

David Luther – Das Boot, “Gegen die Zeit” (episodio 6) (Sky)

M. David Mullen, ASC – The Marvelous Mrs. Maisel, “Simone” (Amazon)

Chris Seager, BSC – Carnival Row, “Grieve No More” (Amazon)

Brendan Steacy, CSC – Titans, “Dick Grayson” (DC Universe)

Colin Watkinson, ASC, BSC – The Handmaid’s Tale, “Night” (Hulu)

Episodio di una serie per la televisione commerciale

Dana Gonzales, ASC – Legion, “Chapter 20” (FX)

C. Kim Miles, CSC, MySC – Progetto Blue Book, “The Flatwoods Monster” (Storia)

Polly Morgan, ASC, BSC – Legion, “Chapter 23” (FX)

Peter Robertson, ISC – Vikings, “Hell” (Storia)

David Stockton, ASC – Gotham, “Ace Chemicals” (FOX)

Film, miniserie o progetti pilota per la televisione

John Conroy, ISC – The Terror: Infamy, “A Sparrow in a Swallow’s Nest” (AMC)

P.J. Dillon, ISC – The Rook, “Chapter 1” (Starz)

Chris Manley, ASC – Doom Patrol, pilota (DC Universe)

Martin Ruhe, ASC – Catch-22, “Episode 5” (Hulu)

Craig Wrobleski, CSC – The Twilight Zone, “Blurryman” (CBS All Access)

La 34° cerimonia degli ASC Awards 2020 si svolgerà sabato 25 gennaio.

Fonte

Cinefilos.it – Da chi il cinema lo ama.