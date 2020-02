Ashley Greene: 10 cose che non sai sull’attrice

Ashley Greene: 10 cose che non sai sull’attrice

Affermatasi grazie al suo ruolo nella saga cinematografica di Twilight, l’attrice Ashley Greene si è poi distinta recitando in noti film e popolari serie televisive, collaborando con importanti attori, potendo così crescere da un punto di vista artistico.

Di recente l’attrice è tornata a far parlare di sé per la sua partecipazione ad uno dei film ricorrenti durante l’appena conclusasi awards season, mettendo in mostra delle buone doti da attrice drammatica.

Ecco 10 cose che non sai di Ashley Greene.

Ashley Greene: i suoi film

1. Ha recitato in una celebre saga. La Greene debutta al cinema con il film Alla scoperta di Charlie (2007), per poi ottenere grande popolarità grazie al ruolo di Alice Cullen nel film Twilight (2008), dove recita accanto agli attori Robert Pattinson e Kristen Stewart. Riprenderà il ruolo anche nei sequel The Twilight Saga: New Moon (2009), The Twilight Saga: Eclipse (2010), The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 1 (2011) e The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 2 (2012). L’attrice si fa poi notare anche nei film Shrink (2009), LOL – Pazza del mio migliore amico (2012), Wish I Was Here (2014), Burying The Ex (2014), Estate a Staten Island (2015), In Dubious Battle – Il coraggio degli ultimi (2016) e Bombshell – La voce dello scandalo (2019), dove recita accanto alle attrici Charlize Theron, Margot Robbie e Nicole Kidman.

2. Ha preso parte a produzioni televisive. Nel corso della sua carriera l’attrice ha preso parte anche ad alcune serie TV, da prima recitando in alcuni episodi di Punk’d (2005), Desire (2006), Crossing Jordan (2006) e Shark – Giustizia a tutti i costi (2008), e successivamente ricoprendo ruoli di maggior rilievo in Pan Am (2011-2012) e Rogue (2016-2017).

Ashley Greene è su Instagram

3. Ha un account personale. L’attrice è presente sul social network Instagram con un proprio profilo, seguito da 1,2 milioni di persone. All’interno di questo l’attrice è solita condividere fotografie scattate in momenti di svago, in compagnia di amici o colleghi. Non mancano anche immagini promozionali dei suoi progetti da interprete, come anche servizi fotografici realizzati per eventi o riviste di moda.

Ashley Greene e Jackson Rathbone

4. Hanno avuto una relazione. La Greene e Rathbone, entrambi interpreti della saga di Twilight, si conoscevano ben prima di interpretare Alice e Jasper, fidanzati nella storia narrata nei film. I due tuttavia sono stati avvistati insieme più volte nel corso del 2011, e secondo alcune testimonianze vi sarebbero stati anche dei baci tra i due. La coppia di attori non ha mai confermato una loro relazione, non nascondendo però una profonda amicizia.

Ashley Green: il suo matrimonio

5. Si è sposata. L’attrice annuncia nel dicembre del 2016 il suo fidanzamento ufficiale con l’australiano Paul Khoury, noto conduttore televisivo, con cui aveva una relazione dal 2013. L’attrice ha condiviso sul propro profilo Instagram il video della proposta fattale da Khoury, ringraziandolo per il suo amore. La coppia si è in seguito sposata nel luglio del 2018 a San Jose, in California, alla presenza di amici e colleghi.

Ashley Greene e i suoi capelli corti

6. Ha portato i capelli corti per il suo ruolo più famoso. Per interpretare la vampira Alice Cullen, l’attrice ha dovuto indossare una parrucca di capelli corti a caschetto, assumendo così la capigliatura con cui è divenuta celebre. In seguito la Greene si è sempre mostrata con i capelli lunghi, anche, a sua detta, per potersi distaccare dal personaggio.

Ashley Greene è Alice Cullen

7. Il suo è uno dei personaggi più forti della saga. All’interno dei film tratti dai noti romanzi, la Greene ricopre il ruolo di Alice Cullen, la quale è dotata dello straordinario potere di poter prevedere il futuro. Sarà lei nei primi due film della serie a rendersi decisiva, sia per la salvaguardia di Bella quanto per quella di suo fratello Edward. Alice sarà poi l’artefice della salvezza della propria famiglia dalle grinfie degli spietati Volturi.

Ashley Greene in Twilight

8. Ha vinto diversi premi. Per il suo ruolo nei film della saga, l’attrice è stata particolarmente apprezzata dal pubblico, il quale l’ha votata ai Teen Choice Awards come Miglior attrice esordiente per Twilight. Per New Moon ha invece vinto il premio Female Scene Stealer, affermandosi più della protagonista Kristen Stewart. Vince nuovamente tale premio anche per il terzo capitolo della saga, Eclipse.

Ashley Greene: il suo 2019

9. Ha recitato in un noto film. Nel 2019 l’attrice prende parte al film Bombshell – La voce dello scandalo, dove recita nel ruolo di Abby Huntsman. Il film è incentrato su alcuni recenti scandali sessuali perpetrati all’interno degli uffici di Fox News. Il film è stato uno dei titoli forti durante la stagione dei premi, acquisendo particolare prestigio.

Ashley Greene: età e altezza

10. Ashley Greene è nata a Jacksonville, in Florida, Stati Uniti, il 21 febbraio 1987.

