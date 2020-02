Ashton Kutcher: 10 cose che non sai sull’attore

L’attore Ashton Kutcher si è negli anni costruito una buona fama partecipando a numerose celebri commedie e film sentimentali, raggiungendo così un ampio pubblico. Con il tempo ha poi avuto modo di rinnovarsi, prendendo parte a generi sempre diversi in ruoli inediti, arrivando a lavorare al fianco di attori di spicco.

Ecco 10 cose che non sai di Ashton Kutcher.

Ashton Kutcher: i suoi film

1. Ha recitato in celebri commedie. L’attore esordisce al cinema con il film Pazzo di te (2000), per poi prendere parte a Trappola criminale (2000), Fatti, strafatti e strafighe (2000), Texas Rangers (2001), Oggi sposi… niente sesso (2003) e Una scatenata dozzina (2003). Acquista ulteriore popolarità recitando nel film drammatico The Butterfly Effect (2004), e in seguito recitare in Indovina chi (2005), Sballati d’amore (2005), The Guardian – Salvataggio in mare (2006), Notte brava a Las Vegas (2008), Toy Boy (2009), Appuntamento con l’amore (2010), Amici, amanti e… (2011), Capodanno a New York (2011), Jobs (2013) e Annie – La felicità è contagiosa (2014).

2. Ha preso parte a produzioni televisive. Kutcher diventa famoso grazie al ruolo del protagonista Michael Kelso nella sitcom That ’70s Show, nella quale recita dal 1998 al 2006. Successivamente prende parte ad alcune puntate di serie come Just Shoot Me! (2001) e Grounded for Life (2002). Dal 2011 al 2015 ricopre il ruolo di Walden Schmidt in Due uomini e mezzo, per poi affermarsi come protagonista di The Ranch, dove ricopre il ruolo di Colt Bennett dal 2016 al 2020.

3. Ha prodotto diversi film e serie. Nel corso della sua carriera l’attore si è affermato anche come produttore, ricoprendo tale ruolo per i film La figlia del mio capo, The Butterfly Effect e Toy Boy. Ha poi partecipato in qualità di produttore esecutivo alle serie documentario You’ve Got a Friend (2004) e Adventures in Hollywood (2007), e per Room 401 (2007), Beauty and the Geek (2005-2008), Numbnuts (2010), Punk’d (2003-2012) e The Ranch (2016-2018).

Ashton Kutcher è su Instagram

4. Ha un account personale. L’attore è presente sul social network Instagram, dove possiede un profilo seguito da 3,9 milioni di persone. All’interno di questo l’attore è solito condividere fotografie scattate durante momenti di svago, in compagnia di amici o della sua famiglia, ma molto presente sono anche immagini o video promozionali dei suoi progetti da interprete.

Ashton Kutcher: chi è la sua ex-moglie

5. È stato sposato con una celebre attrice. Nel 2003, durante i primi anni della sua popolarità, l’attore inizia a frequentare l’attrice Demi Moore, che sposa poi nel settembre del 2005. Per anni una delle coppie più celebri di Hollywood, data forse anche la loro differenza d’età, la coppia annuncia tuttavia la separazione nel 2011, ottenendo il divorzio due anni più tardi.

Ashton Kutcher e Mila Kunis

6. Sono sposati. Nel 2012, durante il periodo del suo divorzio, l’attore intraprende una relazione con l’attrice Mila Kunis, conosciuta sul set di That ’70s Show. I due si fidanzano ufficialmente nel marzo del 2014, e nell’ottobre dello stesso anno danno alla luce la prima figlia. Si sposano poi nel luglio del 2015, e nel novembre del 2016 nasce il loro secondo figlio.

Ashton Kutcher ha un fratello

7. È molto legato a suo fratello gemello. In pochi sanno che l’attore possiede un gemello, Michael Kutcher, il quale si occupa però di tutt’altro nella vita. Questi è infatti un uomo d’affari e oratore pubblico, che si batte per cause legate ai diritti dei bambini con paralisi cerebrale e donazione di organi. L’attore ha dichiarato di essere particolarmente fiero di suo fratello, il quale gli ha saputo insegnare modi nuovi di guardare alla vita.

Ashton Kutcher: il suo 2019

8. Ha recitato in un nuovo film. Nel 2019 l’attore è protagonista del film drammatico The Long Home, diretto da James Franco, che figura anche come interprete. La storia ruota intorno ad un giovane imprenditore che viene assunto dall’assassino di suo padre per costruire un locale country nel Tennessee.

9. È protagonista di una serie. Nel 2019 l’attore è protagonista della quarta ed ultima stagione della serie The Ranch, i cui ultimi episodi saranno disponibili su Netflix a partire dal 24 gennaio 2020. Qui l’attore ricopre il ruolo di Colt Reagan Bennett, giocatore di football americano che non trovano più alcun ingaggio si vede costretto a tornare dalla sua famiglia, in Colorado, per gestire il loro ranch.

Ashton Kutcher: età e altezza

10. Ashton Kutcher è nato a Cedar Rapids, nell’Iowa, Stati Uniti, il 7 febbraio 1978. L’attore è alto complessivamente 189 centimetri.

