Il Comune di Napoli chiede aiuto alla Protezione Civile contro il rischio di assembramenti di studenti per il Coronavirus. Dal primo febbraio i volontari saranno in campo in dieci punti della città individuati come luoghi di ritrovo per utilizzare i mezzi di trasporto pubblico. Una decisione che è stata assunta ieri da Palazzo San Giacomo al termine di una riunione tecnica.