Assembramenti per le vie del centro a Bergamo, Gori: “Molto stupido, non roviniamo tutto ora”

Durante il primo weekend di zona gialla anche Bergamo è stata presa d’assalto dai cittadini usciti per una passeggiata per le vie del centro: assembramenti e in alcuni casi l’assenza di mascherine hanno costretto gli agenti di polizia locale a chiudere via XX settembre a Bergamo Bassa e la Corsarola, principale arteria di Città Alta. In un video il sindaco Gori ha lanciato un appello: “Per favore, serve responsabilità soprattutto a Bergamo, dopo la terribile esperienza della scorsa primavera. Non roviniamo tutto ora”.