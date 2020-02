ASSOBALNEARI ITALIA Nasce la sezione di Siderno

Grazie alla volontà dei

concessionari balneari di Siderno Marina è nata ufficialmente la sezione

Assobalneari di Siderno, per dar forza all’operato degli operatori turistici

balneari del comprensorio.

Il 13 Febbraio u.s., infatti,

presso la sede dell’associazione YMCA, alla presenza del Presidente Nazionale

di Assobalneari Italia Fabrizio Licordari, del Presidente Regionale di

Assobalneari Calabria Giuseppe Nucera e del Dott. Francesco Multari in

rappresentanza di Confindustria Reggio Calabria, si è costituita ufficialmente

la nuova sede di Siderno che sarà rappresentata da Dominick Figliomeni nella

qualità di Presidente, il quale sarà costantemente supportato da tutti gli

aderenti all’associazione nel lavoro che dovrà svolgere da qui in avanti.

L’incontro, organizzato per l’

occasione a Siderno dal Presidente Licordari ha testimoniato la sua vicinanza

alla Calabria e a tutti i suoi concessionari, e si sono affrontatate molte

tematiche e problemi che oggi giorno gli imprenditori balneari devono

affrontare per portare avanti le singole imprese. Licordari ha, quindi, illustrato e condiviso la posizione di Assobalneari a

livello nazionale in riferimento alla errata applicazione della legge Bolkestein, legge europea che sta mettendo in

enorme difficoltà l’Italia per il rinnovo delle concessioni demaniali in

scadenza nell’anno 2020.

“Siamo concessionari di un bene e

non di un servizio! Infatti l’ oggetto della nostra concessione è un’ area sulla

quale costruiamo un azienda, ognuna con

caratteristiche diverse dalle altre – ha spiegato Licordari nella sua relazione

– Inoltre la risorsa “spiaggia” non è esaurita e ciò può consentire il rilascio

di nuove concessioni. Questi sono già motivi sufficienti per comprendere che si

tratta di una errata applicazione di una Direttiva europea” – ha affermato il

Presidente di Assobalneari Italia durante la sua precisa esposizione.

La delegazione di Siderno ha

rappresentato al Presidente Licordari le difficoltà ad operare in assenza del

piano spiaggia, che attualmente è in fase di definizione, situazione che pone

enormi deficienze nel migliorare le strutture balneari attualmente presenti sul

terriorio.

Al termine dell’incontro il

Presidente Licordari, insieme ad una delegazione della costituita sezione di

Siderno si è recato in Comune per ufficializzare la nascita della sezione di

Siderno e per introdurre il Presidente Figliomeni, quale delegato di

Assobalneari Italia ai Commissari e ai tecnici incaricati del Comune di

Siderno. Licordari, alla presenza del Commssario dott.ssa Matilde Mulè e del

Responsabile del settore Arch. Domenico Marfia, ha rappresentato la volontà

della nuova sezione di Siderno di collaborare con le istituzioni al fine di

gestire per tempo tutte le problematiche relative all’apertura delle strutture

balneari. La costituzione della Sezione di Siderno ha sorpreso positivamente la

dott.ssa Mulè la quale ha evidenziato la necessità di collaborare con i

concessionari al fine di gestire tempestivamente tutte le problematiche

inerenti le singole strutture balneari.

Tra gli obiettivi della sezione

di Siderno ci sarà sicuramente l’instaurazione di un dialogo con le istituzioni

locali e collaborare con esse al fine di

definire al meglio l’operato di tutti anche con il supporto di Assobalneari

Italia.

