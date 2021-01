Atalanta-Lazio è una delle partite dei quarti di finale di Coppa Italia 2020-2021. L’incontro che si disputerà in gara secca sarà trasmesso in diretta TV e in esclusiva da Rai 2 mercoledì 27 gennaio. Il calcio d’inizio è fissato per le 17.45. Atalanta-Lazio sarà visibile anche in streaming tramite raiplay.it.