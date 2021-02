Subito dopo la penultima puntata del Grande Fratello Vip, Giulia Salemi ha avuto un attacco di panico. Lo ha chiarito un filmato mandato in onda nel corso della puntata in onda venerdì 19 febbraio. “Non riesco a respirare, ho un attacco di panico”, aveva rivelato a Pierpaolo Pretelli. Poi ha spiegato: “Mi sento una nullità, mi affeziono a chi non ricambia”.