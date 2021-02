Attivati 8 posti per un totale di 2 progetti Aism per quanto riguarda il servizio civile

Si avvicina la Scadenza dei termini per la presentazione della propria candidatura al Servizio Civile Universale con Aism (Associazione Italiana Sclerosi Multipla). Gli aspiranti operatori volontari hanno tempo fino alle 14 del 15 febbraio per inoltrare la propria domanda.

Mettersi alla prova, aiutare gli altri, ingrandire i propri orizzonti. In tre passaggi è racchiuso il valore del Servizio Civile per AISM Catanzaro, che fin dal 1994 è attiva in tutta la provincia in supporto delle persone affette da Sclerosi Multipla.

Quest’anno, sono stati attivati 8 posti per un totale di 2 progetti: 4 persone destinate al progetto “Compagni di viaggio: al fianco delle persone con sclerosi multipla” e altre 4 per l’iniziativa “Insieme: la persona con sclerosi multipla protagonista del proprio futuro. Partecipazione, empowerment e reciprocità della relazione”.

I luoghi di attuazione sono Lamezia Terme, dove ha sede la sezione provinciale di AISM in Via Basilio Sposato, e Catanzaro, presso il Centro Clinico San Vitaliano. Grazie a questi progetti, dunque, i ragazzi del Servizio Civile potranno impegnarsi e formarsi in programmi che aiutano concretamente tutte le persone con sclerosi multipla nella provincia di Catanzaro, ma anche dare risposte effettive organizzando incontri di sensibilizzazione, proposte di aggregazione sociale, sostegno alla mobilitazione per le terapie ospedaliere, appoggio psicologico e legale.

I progetti del Servizio Civile in Aism prevedono un monte ore annuo di 1145 ore per la durata di 12 mesi e un orario di servizio pari a una media di 25 ore settimanali (ai giovani operatori verrà erogato un assegno mensile pari a 439,00 euro).

Per partecipare alla selezione (come previsto dall’art. 14 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n.40) bisogna aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni).

Gli aspiranti volontari potranno iscriversi attraverso la piattaforma DOL (Domanda on line) e munirsi dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Le domande saranno valutate sulla base del sistema di selezione Aism accreditato presso il Ministero. Per maggiori informazioni si può contattare direttamente la Pagina Aism Catanzaro sui propri canali ufficiali (Facebook e Instagram), visitare il sito di Aism (www.aism.it), oppure contattare direttamente la Sezione Provinciale ai seguenti numeri: 333/4089558; 0968436720.