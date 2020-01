ATTIVITA’ STAGIONALI Luigi Errigo commenta, con amarezza, la Legge di Bilancio: “Pro imprenditori…di Bolzano”

ATTIVITA’ STAGIONALI Luigi Errigo commenta, con amarezza, la Legge di Bilancio: “Pro imprenditori…di Bolzano”

Cari Imprenditori turistici conterranei miei assisti e non che, insieme, si

butta il sangue ogni anno per quei maledetti 20 giorni di intenso lavoro

stagionale ma che, spesso, devono coprire il carrello della spesa familiare

dell’Imprenditore, per l’intero anno.

Ebbene sì, l’articolo 1 comma 13 lett. B della Legge n.

160/2019 “Legge di Bilancio 2020”, così favella: “ al comma 29, dopo la

lettera B, è inserita la seguente: B-bis”

Cosa dice la B-bis ? “a partire dal 1° gennaio 2020, ai lavoratori assunti

a termine per lo svolgimento, nel territorio di Bolzano, delle attività

stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e

aziendali stipulati dalle organizzazioni ecc. ecc.”

Mi spiego meglio: La “Riforma Fornero” (art. 2, co. 28 della L. n.

92/2012) ha reso più caro instaurare un rapporto di lavoro a termine, in quanto

i datori di lavoro sono tenuti a versare l’1,4% in più, calcolato sulla

retribuzione imponibile, a titolo di contribuzione addizionale.

Successivamente, il “Decreto Dignità” ha

inserito un aumento di 0,5 punti percentuali del contributo addizionale per

ciascun rinnovo successivo al primo, rendendo di fatto il ricorso a tale

tipologia contrattuale più oneroso.

La novità della Legge di

Bilancio 2020

Il legislatore è tornato nuovamente a modificare

la disciplina del contratto a termine, stabilendo l’inserimento di due nuovi

commi all’art. 2, co. 29 della L. n. 92/2012. Nello specifico è stato previsto

che tra i casi in cui non è dovuto il pagamento del contributo addizionale

rientrano:

i lavoratori assunti a termine, a partire dal 1°

gennaio 2020, per lo svolgimento, nel territorio della provincia di Bolzano , di attività stagionali definite dai contratti

collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni

dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative

entro il 31 dicembre 2019;

i lavoratori di cui

all’art. 29, co. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2015, ossia i “rapporti per l’esecuzione di speciali servizi di

durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici

esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi, nonché quelli

instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all’articolo

17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84”.

Ma torniamo a poveri connazionaliai quali,

qualche Senatore, è riuscito a fare il regalino della Befana: Bolzano è la città dove si vive meglio. Lo dice l’annuale

ricerca de Il Sole 24 Ore sulla qualità della vita nelle province italiane, che

per il 2015 vede proprio il capoluogo trentino a guidare la classifica,

accompagnato da Trento in terza posizione. La sorpresa di quest’anno è però Milano, che si

colloca al secondo posto. Reggio Calabria chiude in ultima posizione. Sono

diversi i punti di forza evidenziati dall’indagine del 2015: nelle sezioni

«Tenore di vita» e «Affari e lavoro» presenta un tasso di occupazione del 71% contro una media del 56% , con una

quota di crediti in sofferenza del 5,7%, meno di un terzo rispetto al valore

medio. I consumi risultano di 2.660 euro

per famiglia, 700 euro in più della media. Sono buoni anche i risultati

nella voce «Popolazione», soprattutto per l’indice di vecchiaia e la speranza

di vita. Nella categoria «Tempo libero»

è prima per presenze agli spettacoli e nella top ten per sport e spesa dei

turisti stranieri.

Proviamo ad immaginare, per un istante un Sud

più ricco e sviluppato del Nord e uno Stato che anziché distribuire in modo

equo le risorse lesinasse finanziamenti a Lombardia e Veneto, manipolando la

realtà, confondendo i dati, generando tabelle parziali e incomplete. Immaginate,

sempre per un attimo, Milano scollegata da Torino o da Venezia, senza alta

velocità, senza aeroporti, strade, autostrade. Come reagirebbero i Rappresentanti

in Parlamento di quelle Regioni?

Come la prenderebbero se qualcuno, conti alla

mano, dimostrasse che negli ultimi 10 anni lombardi e veneti sono stati

scippati per 60 miliardi come hanno realmente fatto con il Sud Italia (Fonte

Svimez)?

I compromessi hanno preso il sopravvento sul

buon senso. Ricordo, sotto un cielo stellato, Parlamentari che, aldilà della provenienza

geografica, leggevano e straleggevano disegni di legge, emendamenti e pubblicavano

foto e video sulle marchette elettorali che riscontravano su quelle carte e

Cittadini che, ciascuno con il proprio bagaglio professionale, aiutavano questi

Parlamentari a contestare, integrare, invalidare quelle carte al solo fine

della speranza di un vero cambiamento a favore di tutti i Cittadini italiani.

Sogni che furono !

Evviva

l’Itaglia

Luigi Errigo

