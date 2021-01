La tennista Yulia Putintseva, tra i 72 atleti in quarantena nell’hotel di Melbourne, ha postato su Twitter un video di denuncia in cui ha mostrato le immagini di topi all’interno della sua camera. A tal proposito è intervenuta la ministra per l’emergenza dello stato di Victoria, Lisa Neville, che ha lanciato un appello: “Non nutriteli e provvedete a pulire le vostre camere”.