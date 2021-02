Autista e infermiere dell’ambulanza del 118 aggrediti da familiari di un paziente

Ancora violenza contro il personale di un’ambulanza del 118, intervenuto in via Giustiniano a Fuorigrotta per soccorrere una persona, che purtroppo è deceduta. Quando il personale sanitario è arrivato nell’appartamento, alcuni familiari, secondo le prime ricostruzioni, l’hanno aggredito sia verbalmente che fisicamente. È stato necessario l’intervento dei carabinieri per riportare la calma, mentre gli aggressori si sono dati alla fuga a piedi, riuscendo a dileguarsi.