Avatar: i primi concept ufficiali dei sequel ci riportano a Pandora

Non sappiamo ancora quello che James Cameron ha in serbo per tutti i fan di Avatar, dal momento che a proposito della trama degli attesissimi sequel non è ancora trapelato nulla. Adesso però, grazie ai primi concept art ufficiali, sappiamo che i sequel non ci riporteranno soltanto a Pandora, ma ci permetteranno di esplorare anche nuove angoli dell’universo.

James Cameron in persona, in occasione del CES di Las Vegas, ha presentato i primi concept art ufficiali dei sequel di Avatar. La presentazione dei concept è stata accompagnata dal seguente messaggio: “Non tornerete soltanto a Pandora: esplorerete nuove parti del mondo”.

Dai concept emerge che i sequel saranno visivamente sorprendenti: Cameron sembra essersi spinto ancora una volta oltre le frontiere della moderna tecnologia, compiendo un enorme passo in avanti rispetto a quanto sperimentato con il primo film nel lontano 2009.

Potete vedere i bellissimi concept di seguito:

Avatar 2 debutterà il 17 dicembre 2021, seguito dal terzo capitolo il 22 dicembre 2023. Per il quarto e quinto capitolo, invece, si dovrà attendere ancora qualche anno: 19 dicembre 2025 e 17 dicembre 2027.

Il cast della serie di film è formato da Kate Winslet, Edie Falco, Michelle Yeoh, Vin Diesel, insieme ad un gruppo di attori che interpretano le nuove generazioni di Na’vi. Nei film torneranno anche i protagonisti del primo film: Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Sigourney Weaver, Joel David Moore, Dileep Rao, Matt Gerald.

