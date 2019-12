Avatar, sequel: James Cameron parla di un complesso processo creativo

All’inizio del mese abbiamo scoperto che le riprese di Avatar 2 erano ufficialmente terminate. Il primo sequel è atteso nelle sale per Dicembre 2021, ma come sappiamo ormai da diverso tempo non sarà l’unico: James Cameron, infatti, ha in cantiere di portare al cinema altri tre sequel, ai quali sta attivamente lavorando dal lontano 2013.

Un’operazione sicuramente complessa che ha richiesto uno sforzo notevole, tanto in termini produttivi quanto in termini creativi. Ed è proprio in merito alle difficoltà di un’operazione come quella della realizzazione dei sequel di Avatar che James Cameron si è espresso in una recente intervista concessa a Variety.

Cameron è partito proprio dal processo creativo, cercando di riassumere brevemente quali sono stati – in tutti questi anni – gli step che hanno definito la lavorazione dei quattro sequel: “Dal 2013 fino ad oggi abbiamo essenzialmente progettato questo intero universo che avremmo raccontato in questi quattro nuovi film. Abbiamo scritto i film e abbiamo terminato le sceneggiature di tutti e quattro i sequel. Abbiamo scelto gli attori e abbiamo girato le performance in motion capture per il secondo Avatar, per il terzo e per la prima parte del quarto. Abbiamo inoltre quasi terminato le riprese in live action. Sarò impegnato in Nuova Zelanda per alcuni mesi a partire dalla prossima primavera… direi che siamo perfettamente in linea su ciò che avevamo stabilito di far dall’inizio.”

Il regista ha poi sottolineato come un’operazione come quella dietro ad un film come Avatar richieda necessariamente tutti questi anni di lavoro, nonostante i fan del primo film bramino ormai da dieci anni un ritorno su Pandora: “La gente non capisce realmente la portata e la complessità di tale processo. È come realizzare due grandi film d’animazione e mezzo. In genere, un grande film d’animazione ha bisogno di quattro anni di lavorazione. Se ci basiamo su queste tempistiche, direi che abbiamo rispettato la tabella di marcia e che il film arriverà sicuramente a Dicembre 2021.”

Avatar 2 debutterà il 17 dicembre 2021, seguito dal terzo capitolo il 22 dicembre 2023. Per il quarto e quinto capitolo, invece, si dovrà attendere ancora qualche anno: 19 dicembre 2025 e 17 dicembre 2027.

Il cast della serie di film è formato da Kate Winslet, Edie Falco, Michelle Yeoh, Vin Diesel, insieme ad un gruppo di attori che interpretano le nuove generazioni di Na’vi. Nei film torneranno anche i protagonisti del primo film: Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Sigourney Weaver, Joel David Moore, Dileep Rao, Matt Gerald.

