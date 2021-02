Violento incidente stradale in via Puzzillo a Contrada, tra Avellino e Forino. L’auto ha sbandato, si è ribaltata ed è precipitata in una scarpata al lato della strada, ma il conducente è stato salvato grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco di Avellino che l’hanno estratto dall’abitacolo. Trasportato al Moscati.