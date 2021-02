Avellino, nonna di 86 anni percorre a piedi 15 chilometri per ricevere il vaccino anti Covid

Nonna Livia, 86 anni, ha camminato 15 chilometri, da Calitri a Bisaccia (Avellino), per ricevere la sua dose del vaccino anti Covid. L’anziana avrebbe lasciato la sua casa alle prime ore della mattina per raggiungere l’ambulatorio quattro ore dopo. Qui si sarebbe però accorta di essere nel posto sbagliato. Una volta che ha raccontato la sua storia il personale medico le ha offerto acqua e un panino accompagnandola poi prima al suo appuntamento per il vaccino e poi a casa.