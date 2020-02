Avengers 3 e 4: i bellissimi poster limitati per cast e crew

Due poster estremamente rari di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame sono stati svelati attraverso il profilo Twitter ufficiale dell’artista Paolo Rivera. Ora che la “Saga dell’Infinito” è ufficialmente giunta al termine, Rivera ha potuto rivelare attraverso il noto social due bellissimi poster che gli sono stati commissionati dai Marvel Studios e che lo stesso artista ha realizzato in esclusiva per il cast e la crew di entrambi i cinecomic.

Entrambi i poster riflettono chiaramente la trama dei rispettivi film. Dal momento che in Infinity War il personaggio di Thanos ha fatto il suo debutto nel MCU, ha senso che per il poster del film in oggetto, il Titano Pazzo interpretato da Josh Brolin sia stato posizionato al centro del manifesto, circondato dai membri dell’Ordine Nero.

Per quanto riguarda il poster dedicato ad Endgame, invece, è naturale che l’attenzione si sia spostata sui Vendicatori protagonisti e su tutti gli altri eroi che hanno preso parte alla battaglia finale che ha visto riuniti sul grande schermo tutti i personaggi più amati dell’Universo Cinematografico Marvel: il poster in questione, infatti, è proprio un chiaro riferimento a quell’epica sequenza.

Potete ammirare i due bellissimi poster di seguito:

1 di 2



Ricordiamo che Avengers: Endgame è il film di maggiore incasso dell’anno, nonché il più grande successo dei Marvel Studios, che con l’avventura diretta da Anthony e Joe Russo hanno chiuso un arco narrativo lungo 22 film e 11 anni, portando a termine un esperimento produttivo senza pari.

Fonte: ScreenRant

