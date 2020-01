Avengers: Age of Ultron, ecco “l’originale” Captain Marvel

Un’immagine inedita tratta da Avengers: Age of Ultron ci permette di dare uno sguardo allo stand-in usato al posto di Brie Larson per impersonare Captain Marvel prima che l’attrice premio Oscar venisse ufficialmente ingaggiata dai Marvel Studios. Sappiamo tutti che la Larson ha debuttato nei panni della supereroina nel film omonimo diretto da Anna Fleck e Ryan Boden e uscito nelle sale lo scorso anno. Prima dell’uscita del cinecomic standalone, il personaggio non era mai stato neanche menzionato all’interno del MCU, fatta eccezione per la scena post-credit di Avengers: Infinity War.

Tuttavia, i fan più esperti sanno che all’inizio c’erano dei piani che avrebbero anticipato l’arrivo di Carol Danvers al cinema e che tali piani avevano a che fare con Avengers: Age of Ultron, il secondo film dedicato ai Vendicatori, uscito nel 2015.

Già nel film di Joss Whedon, infatti, avrebbe dovuto fare il suo debutto Captain Marvel: dopo che Tony Stark e Clint Barton si ritirano dagli Avengers, nella scena in cui Steve Rogers e Natasha Romanoff si preparano ad addestrare un nuovo team di Vendicatori composto da Rhodey Rhodes, Wanda Maximoff, Visione e Sam Wilson, sarebbe dovuta apparire anche Carol Danvers, interpretata naturalmente da un’altra attrice (da uno stand-in, appunto) e non da Brie Larson.

Adesso, un’immagine della scena in questione che è stata poi tagliata dal film, è sbucata online su Reddit e ci permette di dare un sguardo dettagliato alla controfigura che inizialmente avrebbe dovuto impersonare Captain Marvel al cinema.

L’idea di introdurre il personaggio di Captain Marvel in Age of Ultron è venuta al regista Joss Whedon. Tuttavia, Kevin Feige era contrario, poiché non voleva introdurre il personaggio in quel modo, e dare così ai fan un elemento in più su cui speculare.

