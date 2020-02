Avengers: Age of Ultron, una foto di Scarlett Johansson incinta sul set

Avengers: Age of Ultron, una foto di Scarlett Johansson incinta sul set

Nonostante sia arrivato al cinema nel 2015, Avengers: Age of Ultron ha ancora qualche segreto da condividere con il suo pubblico di appassionati. Qualche giorno fa è spuntata in rete un’immagine di un’attrice che avrebbe fatto da stand-in a Brie Larson per il ruolo di Captain Marvel; il regista del film voleva infatti inserire nella storia l’eroina interpretata dall’attrice premio Oscar, ma Kevin Feige aveva scartato l’idea.

Adesso spunta in rete una nuova immagine dal dietro le quinte del film in cui vediamo Scarlett Johansson incinta con indosso la tuta di Vedova Nera. Sappiamo che l’attrice aspettava un bambino durante le riprese del film e che le sue rotondità sono state nascoste da precisi effetti visivi, per cui, vedere Natasha Romanoff così “generosamente tonda” sembra davvero un regalo prezioso. Ecco lo scatto:

Nell’immagine con lei c’è Chris Evans/Captain America.

A ben pensarci, la circostanza è estremamente bizzarra, se si pensa che proprio in questo film, quando l’attrice era incinta, scopriamo che il personaggio che interpreta è impossibilitato ad avere figli, a causa dell’asportazione dell’apparato riproduttore come parte del suo addestramento da spia nella Stanza Rossa. Scopriremo di più sulla vicenda in Black Widow.

Avengers: Age of Ultron, ecco “l’originale” Captain Marvel

Diretto da Joss Whedon, Avengers: Age of Ultron è il secondo team-up dei Vendicatori, film in cui viene introdotto il personaggio di Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) che presto vedremo nella serie Diseny + WandaVision. Nel cast oltre a Johansson ed Evans, anche Robert Downey Jr, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Jeremy Renner e James Spader nei panni del villain Ultron.

Cinefilos.it – Da chi il cinema lo ama.