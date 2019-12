Avengers: Endgame: la descrizione della scena alternativa con la A-Force

Seppur breve, la scena di Avengers: Endgame che ha visto riunite tutte le donne dell’Universo Cinematografico Marvel ha sicuramente fatto la gioia di molti fan. Eppure, la scena con la formazione della A-Force al completo, doveva essere in origine molto diversa…

Stando a quanto rivelato nel libro illustrato: “The Art of Marvel Studios Avengers: Endgame” dall’artista Jackson Sze, inizialmente c’erano dei piani per una scena che avrebbe coinvolto le donne della A-Force molto diversa rispetto a quella che abbiamo visto al cinema nel film di Anthony e Joe Russo.

La scena alternativa in questione – che probabilmente non è mai stata girata – era stata denominata “La Battaglia del Cielo” e avrebbe visto Captain Marvel, Pepper Potts nelle vesti di Rescue e altre Vendicatrici tentare di abbattere il Santuario II, l’enorme nave di Thanos.

Di seguito la descrizione della scena mai realizzata:

“Captain Marvel, dotata ormai di potenza intergalattica, sarebbe entrata in azione per cercare di fermare la nave di Thanos, che in quel momento stava bombardando il campo di battaglia con una serie di esplosioni, rendendo le cose davvero difficili per tutti i Vendicatori. Carol Danvers, però, viene colpita e finisce a terra.

Assunta l’identità di Rescue, Pepper Potts la vede, corre in suo aiuto e cerca di proteggerla da uno altro colpo sferrato dalla nave. A quel punto aumenta i poteri dello scudo protettivo e, prima di essere nuovamente bombardata, chiama in aiuto tutti gli altri membri della A-Force, che si schierano attorno a Captain Marvel, formando un cerchio… a questo punto, tutte insieme cercano di proteggere Carol e sconfiggere gli Outriders.

Alla fine, resasi conto di cosa sta accadendo, ringrazia tutte e si evolve nella sua forma “Binary”. A quel punto Pepper Potts avrebbe esclamato: “Fai quello che devi, Captain!”. Carol sarebbe balzata nello spazio e avrebbe iniziato a sparare alla razza aliena, per poi penetrare nella grande nave con l’obiettivo di distruggerla, proprio come poi avviene nel film.”

Ricordiamo che Avengers: Endgame è il film di maggiore incasso dell’anno, nonché il più grande successo dei Marvel Studios, che con l’avventura diretta da Anthony e Joe Russo hanno chiuso un arco narrativo lungo 22 film e 11 anni, portando a termine un esperimento produttivo senza pari.

Film evento del decennio, è riuscito in un’impresa che sembrava impossibile: ricapitolare un discorso narrativo iniziato nel 2008 da Iron Man, riunendo sul grande schermo tutti i personaggi del Marvel Universe. Gli incassi hanno premiato lo studio di Kevin Feige, raggiungendo e superando in cima alla classifica Avatar di James Cameron.

Nel cast del film Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Don Cheadle, Tom Holland, Chadwick Boseman, Paul Bettany, Elizabeth Olsen, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Letitia Wright, Dave Bautista, Zoe Saldana, Josh Brolin, Chris Pratt, Jeremy Renner, Evangeline Lilly, Jon Favreau, Paul Rudd e Brie Larson.

