Avengers: Endgame, la reaction del pubblico alle scene clou del finale

Torniamo a parlare di Avengers: Endgame e del grande successo che ha avuto in tutto il mondo. Il film ha sfondato la barriera dei due miliardi, arrivando a diventare l’incasso più alto della storia del cinema, trascinando in sala, più e più volte, tantissimi fan che avevano sempre sognato di vedere su grande schermo gli eroi dei fumetti, ma anche quei fan che si sono accodati a Iron Man e compagnia nel corso degli 11 anni in cui è stata costruita quella storia.

La grande sequenza finale del film di Anthony e Joe Russo ha generato reazioni di grandissimo entusiasmo nel pubblico, soprattutto in due momenti precisi. Il primo è quello in cui finalmente Steve Rogers solleva il Mjöllnir, battendosi faccia a faccia con Thanos, tra le macerie e l’entusiasmo di Thor (che urla “Lo sapevo!”). Il secondo è quello in cui i Vendicatori, tornati dal regno dei morti, si schierano accanto a Cap sul campo di battaglia, e lo stesso eroe paladino americano dice finalmente: “Vendicatori Uniti!”.

Tra questi due momenti, davvero emozionante è anche quello in cui, nel silenzio della disperazione, dopo che Thanos le ha suonate di santa ragione a Steve armato di martello e scudo, sentiamo la voce di Sam Wilson provenire dall’auricolare di Steve che dice “Alla tua sinistra”, mentre alle spalle del personaggio si aprono i portali di Strange che portano in campo tutti i Vendicatori redivivi.

Ecco, di seguito potete ammirare un emozionante video che registra proprio queste reazioni dalla sala. Nonostante siano passati diversi mesi, l’emozione rimane potentissima:

Endgame reaction Endgame cinema reaction Pubblicato da Steven Rogers su Venerdì 20 settembre 2019

Ricordiamo che Avengers: Endgame è il film di maggiore incasso dell’anno, nonché il più grande successo dei Marvel Studios, che con l’avventura diretta da Anthony e Joe Russo hanno chiuso un arco narrativo lungo 22 film e 11 anni, portando a termine un esperimento produttivo senza pari.

