Avengers: Endgame, l’arma che Thanos avrebbe dovuto impugnare in origine

Thanos avrebbe dovuto impugnare un’ascia al posto della spada in Avengers: Endgame. È quanto emerso grazie ad alcuni nuovi concept del film, diffusi online nelle ultime ore.

L’arrivo del Titano Pazzo in Avengers: Infinity War era stato anticipato in molti dei precedenti film dell’Universo Cinematografico Marvel. Anche se alla fine è stato sconfitto due volte in Endgame, Thanos resta uno dei più grandi nemici contro i quali i Vendicatori abbiano mai combattuto, dal momento che la sua sconfitta ha richiesto il coinvolgimento di tutti i più grandi eroi della terra. La battaglia finale di Endgame ha infatti visto Thanos scontrarsi con tutti i Vendicatori in un solo colpo, difendendosi dagli eroi brandendo la sua doppia spada.

Sappiate però che la celebre spada del Titano Pazzo non è stata l’unica arma presa in considerazione dai registi Anthony e Joe Russo. Stano a quanto rivelato via Twitter dall’artista Ian Joyney, che ha lavorato a diversi film dei Marvel Studios, incluso Infinity War e Endgame, in origine Thanos avrebbe dovuto sfoggiare non la sua temibile spada, ma bensì una grande ascia da combattimento.

Potete vedere i concept e il look dell’arma in questione di seguito:

Ricordiamo che Avengers: Endgame è il film di maggiore incasso dell’anno, nonché il più grande successo dei Marvel Studios, che con l’avventura diretta da Anthony e Joe Russo hanno chiuso un arco narrativo lungo 22 film e 11 anni, portando a termine un esperimento produttivo senza pari.

Film evento del decennio, è riuscito in un’impresa che sembrava impossibile: ricapitolare un discorso narrativo iniziato nel 2008 da Iron Man, riunendo sul grande schermo tutti i personaggi del Marvel Universe. Gli incassi hanno premiato lo studio di Kevin Feige, raggiungendo e superando in cima alla classifica Avatar di James Cameron.

Nel cast del film Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Don Cheadle, Tom Holland, Chadwick Boseman, Paul Bettany, Elizabeth Olsen, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Letitia Wright, Dave Bautista, Zoe Saldana, Josh Brolin, Chris Pratt, Jeremy Renner, Evangeline Lilly, Jon Favreau, Paul Rudd e Brie Larson.

