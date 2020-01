Avengers: Endgame, lo schiocco di Iron Man ci augura buon anno

Un fan particolarmente sfegatato del MCU sembra aver trovato un modo particolarmente ingegnoso ma innegabilmente divertente per sfruttare al massimo l’epicità di una delle scene più significative di Avengers: Endgame e celebrare l’arrivo del 2020.

Il 2019 è stato un anno incredibile per i Marvel Studios, con l’uscita nelle sale di Avengers: Endgame che ha segnato il culmine della Saga dell’Infinito e dei primi 10 anni di storia dell’Universo Cinematografico Marvel. Nel film, sequel di Infinity War del 2018, abbiamo ritrovato gli eroi sopravvissuti allo schiocco della dita di Thanos che ha decimato metà della popolazione mondiale: è grazie ad Ant-Man, fuggito dal Regno Quantico, che i Vendicatori superstiti escogitano un piano per tornare indietro nel tempo e sconfiggere una volta per tutte il Titano Pazzo.

Il piano ha condotto ad un’incredibile battaglia che ha visto la discesa in campo di quasi tutti i personaggi del MCU, schierati gli uni al fianco degli altri per eliminare Thanos ed il suo esercito. Una sequenza senza precedenti che ha regalato ai fan una serie di momenti indimenticabili, come la celebre battuta di Falcon “On Your Left” prima che Captain America brandisca il martello di Thor o lo schieramento della A-Force al fianco di Captain Marvel. Tuttavia, il momento che i fan hanno amato di più è lo schiocco delle dita di Iron Man, epico momento che un fan della Marvel ha deciso di utilizzare in un video per celebrare l’arrivo del nuovo anno.

L’utente di YouTube The Sweaty Ace ha pubblicato un video che mostra un telefono cellulare pronto ad indicare le ore 00:00 di fronte ad uno schermo che proietta la memorabile scena in cui Robert Downey Jr. pronuncia la gloriosa battuta: “I Am Iron Man”: nel momento esatto in cui Tony Stark schiocca le dita, la telecamera inquadra un bellissimo spettacolo di fuochi d’artificio in quel di Sydney, in Australia.

Quando si dice: inaugurare l’anno… col botto! Potete ammirare il video di seguito:

Ricordiamo che Avengers: Endgame è il film di maggiore incasso dell’anno, nonché il più grande successo dei Marvel Studios, che con l’avventura diretta da Anthony e Joe Russo hanno chiuso un arco narrativo lungo 22 film e 11 anni, portando a termine un esperimento produttivo senza pari.

Film evento del decennio, è riuscito in un’impresa che sembrava impossibile: ricapitolare un discorso narrativo iniziato nel 2008 da Iron Man, riunendo sul grande schermo tutti i personaggi del Marvel Universe. Gli incassi hanno premiato lo studio di Kevin Feige, raggiungendo e superando in cima alla classifica Avatar di James Cameron.

Nel cast del film Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Don Cheadle, Tom Holland, Chadwick Boseman, Paul Bettany, Elizabeth Olsen, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Letitia Wright, Dave Bautista, Zoe Saldana, Josh Brolin, Chris Pratt, Jeremy Renner, Evangeline Lilly, Jon Favreau, Paul Rudd e Brie Larson.

Fonte: ScreenRant

