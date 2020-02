Avengers: Endgame, Thanos con i danni della battaglia nella nuova Figure Hot Toys

Avengers: Endgame, Thanos con i danni della battaglia nella nuova Figure Hot Toys

Avengers: Endgame ha preso il via con Thanos decapitato da Thor. Tuttavia, quando gli Eroi più potenti della Terra iniziano a usare il viaggio nel tempo per cercare di riportare indietro le innumerevoli vite che il Titano Pazzo aveva spazzato via con un solo schiocco di dita, una versione precedente del cattivo arriva nel presente, sempre con lo scopo di riunire per sé le Gemme dell’Infinito e creare un nuovo mondo.

Ciò che segue, come sa bene chi ha visto Endgame, è la furiosa battaglia delle Orde di Thanos contro i Vendicatori (finalmente) uniti. Alla fine, Iron Man dà la vita per fermare il Titano Pazzo e ora abbiamo la possibilità, grazie a Hot Toys, di dare uno sguardo al Thanos in versione “ferite da battaglia”.

1 di 10



LEGGI ANCHE – Avengers: Endgame, la reaction del pubblico alle scene clou del finale

Ricordiamo che Avengers: Endgame è il film di maggiore incasso dell’anno, nonché il più grande successo dei Marvel Studios, che con l’avventura diretta da Anthony e Joe Russo hanno chiuso un arco narrativo lungo 22 film e 11 anni, portando a termine un esperimento produttivo senza pari.

Cinefilos.it – Da chi il cinema lo ama.