Avengers: Endgame, Thanos e la sua armata pronti alla battaglia nei concept inediti

La battaglia finale di Avengers: Endgame è uno dei momenti dell’intero MCU che probabilmente resteranno per sempre nel cuore dei fan, dal momento che i fratelli Russo sono stati in grado di regalare al pubblico uno spettacolo epico, incredibile da vedere. Uno dei momenti chiave della battaglia è ovviamente quello in cui Captain America, contuso e insanguinato, giace ai piedi di Thanos e del suo imponente esercito di alieni.

Nelle ultime ore, l’artista Ryan Meinerding ha diffuso attraverso il suo account Instagram alcuni concept art inediti realizzati proprio per Avengers: Endgame che ritraggono, oltre Captain America e Thanos insieme ai suoi “figli” sul campo di battaglia, anche Iron Man.

“Contro ogni previsione!”, ha scritto Meinerding su Instagram. “Cap in piedi pronto ad affrontare l’esercito di Thanos! Un’esperienza straordinaria lavorare a questo film per conto dei fratelli Russo e di Kevin Feige.”

Potete vedere i concept art di seguito:

Ricordiamo che Avengers: Endgame è il film di maggiore incasso dell’anno, nonché il più grande successo dei Marvel Studios, che con l’avventura diretta da Anthony e Joe Russo hanno chiuso un arco narrativo lungo 22 film e 11 anni, portando a termine un esperimento produttivo senza pari.

Film evento del decennio, è riuscito in un’impresa che sembrava impossibile: ricapitolare un discorso narrativo iniziato nel 2008 da Iron Man, riunendo sul grande schermo tutti i personaggi del Marvel Universe. Gli incassi hanno premiato lo studio di Kevin Feige, raggiungendo e superando in cima alla classifica Avatar di James Cameron.

Nel cast del film Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Don Cheadle, Tom Holland, Chadwick Boseman, Paul Bettany, Elizabeth Olsen, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Letitia Wright, Dave Bautista, Zoe Saldana, Josh Brolin, Chris Pratt, Jeremy Renner, Evangeline Lilly, Jon Favreau, Paul Rudd e Brie Larson.

