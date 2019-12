Avengers: Endgame, un look inedito per Captain Marvel nel nuovo concept

Avengers: Endgame, un look inedito per Captain Marvel nel nuovo concept

Nonostante abbia giocato un ruolo piccolo ma cruciale in Avengers: Endgame, l’impatto del personaggio di Captain Marvel nella battaglia finale del film di Anthony e Joe Russo è stato di innegabile risonanza. Durante la scena in questione, infatti, Carol Danvers abbatte la nave di Thanos e assembla la A-Force, un incredibile gruppo di supereroine che i fan non vedono l’ora di rivedere sul grande schermo.

Adesso, l’artista Andy Park che ha lavorato al film dei Marvel Studios ha condiviso una concept art inedita della pellicola che ci mostra Captain Marvel entrare in azione con il suo celebre elmetto; una versione completamente diversa rispetto al look sfoggiato dal personaggio nel cinecomic campione d’incassi.

“Ecco l’elmetto di Captain Marvel che ho realizzato e che doveva finire in Avengers: Endgame”, ha speigato Park su Twitter. “I fratelli Russo volevano qualcosa di molto diverso rispetto al look che il personaggio aveva mostrato nel suo film in solitaria, in modo da testimoniare che il tempo era passato. Mi sono divertito molto ad inventare questo look”.

Potete vedere la concept art di seguito:

LEGGI ANCHE – Avengers: Endgame: la descrizione della scena alternativa con la A-Force

Avatar 2 debutterà il 17 dicembre 2021, seguito dal terzo capitolo il 22 dicembre 2023. Per il quarto e quinto capitolo, invece, si dovrà attendere ancora qualche anno: 19 dicembre 2025 e 17 dicembre 2027.

Il cast della serie di film è formato da Kate Winslet, Edie Falco, Michelle Yeoh, Vin Diesel, insieme ad un gruppo di attori che interpretano le nuove generazioni di Na’vi. Nei film torneranno anche i protagonisti del primo film: Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Sigourney Weaver, Joel David Moore, Dileep Rao e Matt Gerald.

Fonte: ComicBookMovie

Cinefilos.it – Da chi il cinema lo ama.