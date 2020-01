Avengers: Infinity War, le 5 morti più strazianti che non abbiamo superato

Avengers: Infinity War, le 5 morti più strazianti che non abbiamo superato

Sono passati già alcuni anni da quando Avengers: Infinity War ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso. I Vendicatori hanno fatto il possibile per fermare Thanos, ma alla fine nulla poteva ostacolare la furia del Titano Pazzo. Mentre Thanos portava avanti la sua decimazione dell’universo, il temibile villain del MCU si lascia alle spalle una scia di distruzione mai vista prima.

In Infinity War, Thanos riuscì nell’impensabile quando entrò in possesso di tutte le Gemme dell’Infinito e riuscì a spazzare via metà della popolazione mondiale con un solo semplice schiocco della dita. Lo spettatore ha dovuto incassare il colpo e vedere alcuni dei suoi eroie preferiti svanire nel nulla. Ecco di seguito le cinque morti più strazianti che abbiamo visto in Infinity War:

Groot

Sia che stesse ballando a suon di musica anni ’80 durante un importante combattimento o che stesse sbeffeggiando gli atteggiamenti di Star-Lord mentre volavano attraverso la Galassia, Groot ha subito conquistato il cuore dei fan. Mentre si unisce agli altri Guardiani della Galassia, Groot è diventato un membro dei Vendicatori molto amato dai fan. Alla fine di Infinity War, Groot si trasforma in polvere tra le braccia di Rocket Raccoon.

La scena è senza dubbio straziante e arriva alla fine del film come un pugno nello stomaco dello spettatore, con Rocket che piange cercando di salvare il suo amico. La morte di Groot è sicuramente una delle perdite più tristi del film.

Gamora

Gamora è diventata uno dei membri più amati dei Guardiani della Galassia e in Infinity War è protagonista di più di un momento particolarmente emozionante. Gamora è la figlia di Thanos: mentre il Titano Pazzo cerca di eliminare metà dell’universo, Gamora sente una grande responsabilità e sa che deve fare di tutto per fermarlo.

Quando Thanos sceglie di sacrificare la vita di sua figlia in cambio di una delle Gemme dell’Infinito, siamo di fronte ad una delle scene del film sicuramente più brutali. La morte di Gamora è un momento davvero straziante, ma contribuisce ad aumentare ancora di più la posta in gioco quando, in seguito, gli eroi scopriranno cosa le ha fatto Thanos.

Bucky

Il Soldato d’Inverno è sempre stato un personaggio al limite tra un amico e un nemico. Con un passato che lo perseguiterà sempre, Bucky Barnes ha iniziato una nuova vita a Wakanda, dove è stato riabilitato per cancellare la programmazione che lo aveva reso un assassino russo.

Quando Thanos e il suo esercito entrano in azione, Bucky si unisce ai suoi amici nella battaglia contro il Titano Pazzo. Nel corso dell’intero film, Bucky si è dimostrato un vero eroe, non solo quando si ritrova a dover combattere per Wakanda al fianco degli altri eroi. La morte di Bucky Barnes è stata particolarmente straziante perché fu il primo degli eroi a scomparire, con il suo migliore amico, Steve Rogers, che si volta con orrore per assistere alla scena.

Loki

Loki è stato uno dei personaggi più memorabili dell’Universo Cinematografico Marvel, sia come nemico dei Vendicatori che come alleato di Thor e dei suoi compagni. Sebbene non sia mai stato un vero eroe, Loki è sempre stato un personaggio comprensivo che a volte ha anche dimostrato di avere un cuore. Nonostante le sue colpe, l’ultimo suo gesto è stato quello di cercare di fermare Thanos. Non ci riesce e viene ucciso dal Titano Pazzo proprio di fronte a suo fratello.

Anche se Loki è già “morto” in passato, questa morte sembra definitiva. È stato particolarmente straziante perché abbiamo visto Thor indifeso in quel momento, perdendo l’ultimo membro della sua famiglia proprio davanti ai suoi occhi.

Spider-Man

Questa morte è semplicemente il momento più straziante di tutto il film. Peter Parker ha seguito Tony Stark nello spazio, disobbedendo al suo mentore. Per tutta la durata del film, Peter sta solo cercando di dimostrarsi degno di essere un Vendicatore. Dopo che Spider-Man salva Doctor Strange, Iron Man si aggrappa al giovane eroe e, a quel punto, lo elegge ufficialmente a Vendicatore.

Peter Parker ha un cuore immenso e vuole solo fare ciò che è giusto. Nelle ultime battute del film, Peter crolla tra le braccia di Stark, affrontando l’inevitabile. La scena è particolarmente straziante: è un modo assolutamente scioccante di chiudere un film con la morte di uno dei personaggi più adorabili di tutto il MCU.

Fonte: CBR

Cinefilos.it – Da chi il cinema lo ama.