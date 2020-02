Avengers: Infinity War, Visione uccide Gamma Corvi in una scena tagliata

Online è arrivata una scena eliminata da Avengers: Infinity War con protagonista il personaggio di Visione interpretato da Paul Bettany. La scena in questione è presente tra i contenuti speciali del box set “Infinity Saga”, uno speciale cofanetto da collezione uscito negli Stati Uniti lo scorso novembre, che contiene tutti i 23 film del MCU.

La scena in questione, diffusa online da MCU Direct (via ComicBookMovie), si collega al momento in cui Wanda e Visione vengono attaccati dall’Ordine Nero di Thanos. Nel film di Anthony e Joe Russo, il personaggio interpretato da Paul Bettany era stato criticato per il suo ruolo all’interno della pellicola: nella scena tagliata, che potrebbe indurre molti fan a ricredersi circa la “funzionalità” narrativa dell’androide sintezoide, vediamo Visione uccidere Gamma Corvi, il quale sfoggia un look molto diverso rispetto alla versione dello stesso che abbiamo visto nella versione finale del film.

Non sappiamo come mai questa scena sia stata poi modificata: è probabile che i Russo volessero semplicemente che Gamma Corvi morisse nell’atto finale del film, e non prima.

Potete vedere la scena di seguito:

Ricordiamo che Paul Bettany tornerà ufficialmente nei panni di Visione in WandaVision, la serie Marvel destinata al servizio di streaming Disney+ in cui ritroveremo anche Elizabeth Olsen nei panni di Scarlet Witch.

Avengers: Infinity War è uscito al cinema cinema il 4 Maggio 2018. Christopher Markus e Stephen McFeely si sono occupatidella sceneggiatura del film, mentre la regia è stata affidata a Anthony e Joe Russo.

Il cast del film al momento è composto da Cobie Smulders, Benedict Cumberbatch, Chris Pratt, Vin Diesel, Scarlett Johansson, Dave Bautista, Karen Gillan, Zoe Saldana, Brie Larson, Elizabeth Olsen, Robert Downey Jr., Sebastian Stan, Chris Hemsworth, Chris Evans, Tom Holland, Bradley Cooper, Samuel L. Jacksson, Jeremy Renner, Paul Rudd, Peter Dinklage, Mark Ruffalo, Josh Brolin, Paul Bettany, Benedict Wong, Pom Klementieff e Chadwick Boseman.

