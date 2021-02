Sono stati avviati questa mattina, 22 febbraio, i lavori in via Partenope per il ripristino del parapetto distrutto dalla mareggiata di fine dicembre: dureranno circa due mesi, il costo è di 230mila euro. Oggi sopralluogo dell’assessore comunale Clemente anche in via Masoni e in piazza Carlo III, dove sono in corso lavori di ripavimentazione.