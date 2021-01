Mattia Destro è salito a quota 9 gol in campionato in 16 partite. La doppietta con il Crotone ha regalato al Grifone punti pesanti in chiave salvezza. La media dell’attaccante è da bomber vero: va a segno ogni 85 minuti. Dietro la sua rinascita c’è anche i feeling con Ballardini che di lui dice: “È un calciatore totale”.