La curva dei casi di positività, almeno per adesso, fa registrare una linea di tendenza incoraggiante e in flessione grazie alle misure prese nel periodo di Natale ma a Mario Balotelli non piace la gestione dell’emergenza sanitaria per il Covid. L’attaccante del Monza esprime disappunto in un messaggio editato per una story di Instagram: “Ho il voltastomaco”.