Bandiera a mezz’asta alla Provincia in segno di lutto

Il presidente della Provincia Sergio Abramo ha disposto l’esposizione delle bandiere a mezz’asta per esprimere il più profondo cordoglio per la scomparsa dell’ambasciatore italiano in Congo, Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e dell’autista Mustapha Milambo.

Aderendo a un’iniziativa delle Province italiane, Abramo ha definito “doveroso rendere omaggio a chi ha perso la vita nell’adempimento dei propri doveri professionali in Repubblica Democratica del Congo. La notizia del vile attacco ha provocato in tutti noi un dolore enorme e inaccettabile”.