Bando nazionale per piccoli musei, stanziabili fino a 10.000 euro per il miglioramento dell’offerta

La Direzione generale Musei del Ministero per i Beni culturali ha pubblicato il bando per i “piccoli musei” per accedere al Fondo per il sostegno al loro finanziamento.

Fino al 25 gennaio le domande potranno essere compilate e caricate, a seguito di registrazione, utilizzando unicamente la modulistica disponibile sulla piattaforma online della Dg Musei (www.piccolimusei.beniculturali.it).

Il Fondo per il funzionamento dei piccoli musei è stato istituito dalla Legge di Bilancio 2020, con una dotazione di 2 milioni di euro a partire dall’anno 2020. Il Fondo si rivolge ai musei regionali, provinciali, civici o privati, gestiti da soggetti pubblici o da organizzazioni non profit, che non siano stati destinatari, nell’ultimo biennio, di contributi o finanziamenti statali.

I musei potranno partecipare alla procedura con specifici progetti, finanziabili fino a 10.000 euro, che possono riguardare: il miglioramento del funzionamento ordinario del museo; la realizzazione di interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche; l’implementazione della fruizione del patrimonio in esso contenuto; l’adeguamento alle norme di sicurezza; il potenziamento delle attività di comunicazione e di promozione, anche attraverso la creazione di un sito web del museo.

Tra i requisiti richiesti: avere un adeguato statuto; essere aperti almeno 24 ore a settimana; aver svolto negli ultimi 2 anni almeno 5 iniziative rivolte alla comunità locale; avere una pagina social; non essere stati destinatari negli ultimi 2 anni di contributi o finanziamenti statali; non avere entrate annuali superiori a 20.000 euro detratte le spese per il personale.