Giulio Pretelli era assente nella puntata di Pomeriggio Cinque trasmessa il 19 gennaio. Dopo la lite con Pierpaolo Pretelli ha voluto mantenere fede alla promessa fatta ed evitare di presenziare nei salotti televisivi. Barbara D’Urso ha detto la sua in proposito: “Non credo che Pierpaolo sia stato implorato per partecipare al GF Vip, che si comporti come gli altri”.