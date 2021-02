Barcellona-PSG e la doppia partita di Messi: strategie, telefonate e vecchi amici

Barcellona e Paris Saint-Germain s’incontrano nel doppio confronto di Champions League. Il match di Coppa va oltre il dato sportivo, a tenere banco è il futuro di Lionel Messi che a giugno può lasciare i catalani (alla scadenza naturale del contratto). La telefonata di Neymar e il piano economico per convincere l’argentino aggiungono altri dettagli a una trattativa clamorosa anche per le cifre in ballo.