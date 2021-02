Barlassina, perde il controllo dell’auto e va a sbattere contro un muro: muore un uomo di 54 anni

Un uomo di 54 anni ha perso la vita ieri sera 6 febbraio in un tragico incidente a Barlassina, paese in provincia di Monza. Stando a una prima ricostruzione dell’accaduto, l’uomo era alla guida della sua auto, insieme a un altro uomo di 50 anni, quando ha perso il controllo della vettura andando a sbattere prima contro un albero e poi contro il muretto di una centralina. Per lui, all’arrivo dei soccorsi, non c’è stato più nulla da fare. Non in gravi condizioni invece il 50enne.